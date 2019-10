Erhan ÖZMEN: 96 yaşındayız

Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra milli sporcularımızın her başarının ardından Mehmetçiğe asker selamı göndermesi ve Mehmetçikten selamınızı aldık yanıtı… Bu özel selamlaşmanın ben de hissettirdiği şey;

Bu millet, Salı günü kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyetini, her şart ve her koşulda kanının son damlasına kadar korur!

Türkiye'nin Ankara ve Soçi'deki diplomasi trafiğinde varılan mutabakatlarda da belirtildiği üzere, önemli olan bir ülkenin toprak bütünlüğü ve milli güvenliktir.

Bu ikisini tehlikeye atacak hiçbir anlaşmada imzamız olamaz… Aksi, askeri müdahaleyi zorunlu kılar!

Zaten o nedenle Türkiye devleti masaya oturmadı mı?

Askeri müdahaleyi ancak ve ancak Türkiye'nin milli güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü garanti altına alınırsa durdururum demedi mi?

Bu millet, Mustafa Kemal önderliğinde Türk topraklarını paylaşmak üzere imzalanan Sevr Anlaşmasına bu nedenle karşı çıkmadı mı?

Millet, topyekûn Milli Mücadele'ye katılarak Sevr'i toprağa gömdü ve çok şükür ki bugün 96 yaşındayız.

Sonsuza dek, 29 Ekim'lerde doğum günümüzü kutlamak için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Soçi ve Ankara'da vardığı mutabakatta diplomatik gücünü kullanmıştır.

Güzel yaşların olsun Türkiyem…

***

Fiyat rekabeti öldürür bilgi rekabeti kurtarır… Güneydoğu, Dicle ve Anadolu Un Sanayicileri olarak "2019-2020 Hasat Yılı ve Hasat Sonrası Öngörüleri" konulu toplantımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Bafra kentinde yaptık.

Toplantımıza TMO YK Başkanı Sayın Ahmet Güldal da katıldı. Hububat üretim, piyasa ve öngörüleri ile TMO politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güldal aynı zamanda Kasım ayı sonuna kadar geçerli satış fiyatları da açıkladı.

Ben de bir kez daha buradan hatırlatayım : Ekmeklik Buğday: No:2 Sert yerli ve 12.5 protein ithal 1.450 TL/ ton, 13.5 protein 1.475 TL/ton, Arpa: 1.225 TL/ton , aynı zamanda da ülkeminde buğday,un ve ekmek fiyat istikrarında tek otorite benim dedi.

Toplantıdaki konuşmamda da değindiğim üzere artık dünyada rekabetin şekli değişti… Yurtiçi tüketim ve ihracat için 18 milyon ton kapasite yetecekken, un sektörünün 40 milyon ton kurulu kapasiteye çıkması sorunları başlatan noktadır. Bu kapasite maliyet fiyat rekabeti getirmektedir. Oysa bizim şu anda İspanya, Kore, Singapur gibi teknoloji rekabetini hatta Almanya, Japonya gibi bilgi rekabetini konuşmamız gerekiyor.

Fiyat rekabeti herkesi bitiriyor.