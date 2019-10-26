Esnafları sokağa atıyor

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CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Antakya'da bulunan eski otogarın yerini 46 milyon liraya satışa çıkardı. Bu satış ile otogar çevresinde bulunan 106 esnafı ayağa kalktı. 30 Ekim'de yapılacak olan satış ihalesi öncesinde SABAH'a konuşan esnaf, devamlı vatandaşın aleyhine olan CHP'li zihniyetin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek satış kararına tepki gösterdi.Satış kararının kimseye danışılmadan alındığını belirten Esnaf aynı zamanda 1'inci dereceden sit alanı olan otogarın bulunduğu 10 dönümlük alanın birilerine peşkeş çekileceğini iddia etti. İddiaların ardı arkasının kesilmediği kentin göbeğinde yer alan eski otogarın satışının kendilerini de mağdur edeceğini belirten esnaf, bu satışın durdurulmasını söylediler.Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı vicdansız olarak nitelendiren esnaf Mahir Atıcı, "CHP'li belediye zihniyeti bir kez daha kendini gösterdi. Buradaki esnafın çoğu yerel seçimlerde CHP'ye oy verdi. Biz partimize sahip çıktık, ama onlar bizi şimdi kapının önüne koymaya çalışıyorlar. Kimseye sormadan danışmadan, eski otogar ve çevresindeki işyerleri satışa çıkarmışlar. 40 yıldır burada esnaflık yapıyorum. AK Parti karşıtı olan ben artık AK Partiye saygı duyuyorum. Çünkü şu ana kadar CHP hep halkın karşısında oldu. Olmaya da devam ediyor. Ama biz halkımızın yanındayız" dedi.Eski otogarın yerinin satılması ile ilgili kiracı olmalarına rağmen kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini belirten esnaf Ali Haddur'da satışın gerçekleşeceğini medyadan öğrendiklerini söyledi. İşyerlerinin satılmasının kendilerini mağdur edeceğinin altını çizen Haddur, "Duyduk ki Eski otogar ve çevresinde bulunan işyerlerimiz satılıyor. Bu habere çok üzüldük. araştırdık haber doğru çıktı. Eğer bu satış gerçekleşirse çok mağdur olacağımız. Hepimizin ödemesi gereken kredi taksitleri var. Satışla ilgili Lütfü Savaş, "esnaf paniğe kapılmasın gereken yapılacak" demiş. Ama şu ana kadar bize bu konuda hiçbir bilgilendirme yapılmadı. 30'unda ihalesini yapacaklar. Alacak kişide bize gelin oturduğunuz dükkanları size yeniden kiralayacağım diyecek mi? Dükkanları kime verecekleri belli değil. " dedi.Esnaf Ayhan Öztoprak ise, satış kararı alınan eski otogarın bulunduğu 10 dönümlük yerin 1'inci dereceden sit olanı olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi bu alanda tarihi eser olmadığını söylüyorlar. Buraya kurul gelsin. İncelesin. Gelsin bir baksınlar. Bunu geçtik, bu işyerlerinde 40-50 yıllık kiracılar var. Kemseye sorulmadan danışmadan bizi adam yerine koymadan satışa çıkarmışlar. Bize satsınlar biz alalım. Büyükşehir belediyesi bu kadar insanın hakkını gasp ederek 10 dönümlük alanı 1 kişiye satmaya kalkıyor. İstanbul Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarının satışlarına karşı çıkan CHP neden buradaki alanın satışına karşı çıkmıyor. Buradan tüm milletvekillerimize sesleniyoruz. Bu satışa izin vermeyin. Bu kadar insanın vebalini üzerinize almayın" dedi.Belediyenin 46 yıllık kiracısı olduğunu belirten Memduh Üçyıldız, "Eski otogarın yerini Ökten ailesi, otogar yapılması şartıyla hibe etmişti. Şimdi hibe edilen yeri satıyorlar. Burada bulunan 106 esnaf göz ardı edilerek burayı 1 kişiye peşkeş çekmeye çalışıyorlar. 10 dönümlük yeri bir kişiye vereceğine buradaki işyeri sahiplerine satsın. Buradan yaklaşık 2 bin kişi ekmek yiyor. Şimdi siz burayı satıp bu kadar insanı kapı önüne koyacaksınız. Burasını oldu bittiye getirip 1 kişiye peşkeş çekecekler, bunun başka izahı yok. Bu satış gerçekleşirse hepimiz mağdur duruma düşeriz. Hepimizin de uzun vadeli kredi ödemeleri var. Bu satışın durdurulmasını talep ediyoruz" dedi.