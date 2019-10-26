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’da kuzey kamışçını görüntülendi

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Hatay’da kuzey kamışçını görüntülendi
FİNLANDİYA-Sibirya arasında kuluçkaya yatıp Hindistan-Sri Lanka bölgelerinde kışı geçiren kuş türlerinden "kuzey kamışçını" (Acrocephalus dumetorum), Hatay'da görüntülendi. Bitki örtüsü ve iklim özellikleriyle önemli bir göç yolu üzerinde bulunan Hatay'da, Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneğinin de katkılarıyla şimdiye kadar 368 kuş türü tespit edildi. Arazide yapılan çalışmalar kapsamında geçen hafta objektiflere yakalanan "kuzey kamışçını" ile bu sayı 369'a yükseldi. Daha önce de Türkiye'nin farklı illerinde altı kez görülen "kuzey kamışçını" kuşu, narin duruşu ve ezgili ötüşüyle dikkati çekiyor. Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan, Türkiye genelinde bugüne kadar 486 kuş türünün bulunduğunu ve bu rakamın Avrupa ülkeleri arasında epey yüksek bir rakama karşılık geldiğini söyledi.
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Hatay’da kuzey kamışçını görüntülendi
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