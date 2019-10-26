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Kültürel mirasın merkezinde yürüyüş

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Kültürel mirasın merkezinde yürüyüş
ADANALI doğa gezginleri, dünya doğal ve kültürel miras listesinde bulunan Nevşehir'in Zemi ve Kılıçlar Vadisi'nde yürüyüş etkinliği düzenledi. Bir kulübe üye yaklaşık 50 doğa gezgini, yer yer 1 metreye kadar daralan tüneller, güvercinlikler, kemer ve ilginç kaya yapısından oluşan vadiye hayran kaldı. Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve tarihi mekan ziyaretleri ise geziye farklı anlam kattı. İçerisinde üzüm bağları, elma, ayva ve kuşburnu gibi meyve ağaçlarının bulunduğu vadide 12 kilometre yürüyen Adanalı doğa tutkunları, doğa ve tarih kokan jeolojik bölgedeki gezintiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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Kültürel mirasın merkezinde yürüyüş
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