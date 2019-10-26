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Marius Sumudica: Alanya’yı yeneceğiz

Çıkış arayan FK, bugün evinde A.Alanyaspor’u ağırlayacak. Teknik direktör Sumudica, “Taraftarımızın desteğiyle mutlu sona ulaşacağız” dedi

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Marius Sumudica: Alanya’yı yeneceğiz
Süper Lig'in 9. haftasında bugün saat 17.30 Kalyon Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Gaziantep FK, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Marius Sumudica, son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi. Kısa sürede yeniden puanlar toplayan bir takım haline gelmek istediklerini ifade eden Sumudica, "Herkes bilsin ki kısa zamanda toparlanacağız. Bunun için herkese söz veriyorum" dedi.

TARAFTARDAN DESTEK İSTEDİ
Bugün kendi sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Rumen teknik adam Marius Sumudica, "Taraftarımızın desteğini hissetmek istiyoruz. İyi günümüzde de kötü günümüzde de başarılı olabilmek için taraftarımıza ihtiyacımız var. Başarı birlik ve beraberlik ile gelir. Bu yüzden sahada mücadele eden futbolcularımız ve bizler kadar Gazianteplilere de büyük iş düşüyor" şeklinde konuştu.
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Marius Sumudica: Alanya’yı yeneceğiz
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