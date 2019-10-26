Marius Sumudica: Alanya’yı yeneceğiz

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 9. haftasında bugün saat 17.30 Kalyon Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Gaziantep FK, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör, son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi. Kısa sürede yeniden puanlar toplayan bir takım haline gelmek istediklerini ifade eden Sumudica,dedi.Bugün kendi sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Rumen teknik adam Marius Sumudica,şeklinde konuştu.