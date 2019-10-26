Maskeli hırsızlar yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'TA
maske takarak girdikleri iki
marketten sigara ve para çalan
3 zanlı, kullandıkları aracın
plakası belirlenerek yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,
Hürriyet ile Yavuz Selim
mahallelerinde farklı tarihlerde
iki marketten 22 bin 500
lira değerinde sigara ile bin
200 lira çalınması üzerine
çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik
kamerası kayıtlarını inceleyen
ekipler, hırsızlıkları yüzleri
maskeli ve ellerinde eldiven
olan 3 kişinin gerçekleştirdiğini
belirledi. Zanlıların
kimliklerini tespit için yakınlardaki
diğer güvenlik kameralarının
da kayıtlarını inceleyen
ekipler, hırsızlık olayında
kullanılan aracın plakasını tespit
etti.
Plakadan yola çıkarak zanlılara
ulaşan ekipler, Ferhat S.
(26), Murat Ç. (24) ve Burak
Ö.'yü (24) gözaltına aldı.
Hürriyet Mahallesi'ndeki
marketten çalındığı değerlendirilen
16 bin lira değerindeki
sigara da bulundu.
İfadelerinde suçlarını itiraf
eden zanlılar, çıkarıldıkları
sulh ceza hakimliğince tutuklandı.