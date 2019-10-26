Maskeli hırsızlar yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

maske takarak girdikleri ikimarketten sigara ve para çalan3 zanlı, kullandıkları aracınplakası belirlenerek yakalandı.Asayiş Şube MüdürlüğüHırsızlık Büro Amirliği ekipleri,Hürriyet ile Yavuz Selimmahallelerinde farklı tarihlerdeiki marketten 22 bin 500lira değerinde sigara ile bin200 lira çalınması üzerineçalışma başlattı.İş yerlerinin güvenlikkamerası kayıtlarını inceleyenekipler, hırsızlıkları yüzlerimaskeli ve ellerinde eldivenolan 3 kişinin gerçekleştirdiğinibelirledi. Zanlılarınkimliklerini tespit için yakınlardakidiğer güvenlik kameralarınında kayıtlarını inceleyenekipler, hırsızlık olayındakullanılan aracın plakasını tespitetti.Plakadan yola çıkarak zanlılaraulaşan ekipler, Ferhat S.(26), Murat Ç. (24) ve BurakÖ.'yü (24) gözaltına aldı.Hürriyet Mahallesi'ndekimarketten çalındığı değerlendirilen16 bin lira değerindekisigara da bulundu.İfadelerinde suçlarını itirafeden zanlılar, çıkarıldıklarısulh ceza hakimliğince tutuklandı.