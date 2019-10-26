Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergiyi Taçoy açtı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi'nden Funda Altın ve Hatice Çöklü, Hacettepe Üniversitesi'nden Burcu Bayazıt, Elif Beyaz, Emre Çalış ve Yasemin Kaplan, Erciyes Üniversitesi'nden Yunus Torun'un eserlerinden oluşan karma sergi, Baskı Resim Sanatçısı Dr. Gökhan Okur'a ait 2 farklı kişisel sergi, Alman sanatçılar Gabriele Schaffartzık Kleffmann, Folke Lindenblatt Kretzschmar ve Karl Heinz Daxl'e ait karma sergi, Litvanya'lı sanatçıları Mindaugas Juodis, Dijana Rudokiene'e ait karma sergi, Belarus'lu sanat-çılar Marta Shmatava, İlona Kosobuko ve Viktoryia Krupskaya'a ait karma sergi, Kazakistan'lı sanatçılar İssim Arstanov, Manatbek Amanbayev, Zhanat Koshen, Almas Nurgozhayev ve Aizhan Omirbayeva'ya ait karma sergi, Kazakistan sanatçısı Manatbek Amanbayev'e ait baskı resim ve yağlı boya'dan oluşan kişisel sergi ve Kosovalı sanatçı Ethem Baymak'a ait eserlerden oluşan kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından yoğun katılımla açıldı. İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonu ile Diş Hekimliği sergi salonunda gerçekleştirilen 227 eserden oluşan dokuz ayrı serginin açılışına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Gagavuzya Özerk Bölgesi Dış İşleri Müdürü, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları sanatçılar ile konuk misafirler katıldı.