Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Okul öncesi öğrencileri, ilmek ilmek sevgi örüyor

Okul öncesi öğrencileri, ilmek ilmek sevgi örüyor

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Okul öncesi öğrencileri, ilmek ilmek sevgi örüyor
ADANA'NIN Ceyhan ilçesinde Mehmetçik İlkokulu anaokulu öğrencileri, Kars'ta soğuk bölgelerde eğitim gören yaşıtlarına kaşkol örmeye başladı. Mehmetçik İlkokulu 5-6 yaş okul öncesi öğrencileri, Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Kuyucak İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için kaşkol örmeye başladı. Minikler öğretmenleri Ayşe Göçer, Gülten Sever ve Nurgül Eren nezaretinde boş yoğurt kovalarıyla oluşturdukları düzenek üzerinde kaşkolları ilmek ilmek örüyor. Okul Müdürü Mehmet Atasoy, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatmış olduğumuz bu etkinlik ile okul öncesi öğrencilerimizin küçük kas gelişimine katkıda bulunuyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Okul öncesi öğrencileri, ilmek ilmek sevgi örüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN