Paralar sahte komisyon gerçek

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Adana'da 57 yaşındaki Ahmet K.'nın, 28 yaşındaki oğlu Bedirhan K. ile birlikte kurup yönettiği kalpazanlar çetesi operasyonla çökertildi. Baba ve oğlunun, sahte paraları yüzde 30 kar payıyla sattığı, söz konusu paraların da pazar yerleri, tekel büfesi, petrol istasyonlarındaki market ve seyyar satıcılardan yapılan alışverişte kullanılarak piyasaya sürdüğü belirlendi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Adana'ya sahte para transferi yapılarak, kentte piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine harekete geçti. İşsiz olan Ahmet K.'nın, oğlu Bedirhan K. ile birlikte yönettiği çeteyi, tam 5 ay boyunca adım adım takip eden polis, çarpıcı detaylara ulaştı. Ahmet K.'nın, İstanbul'daki bağlantıları aracılığıyla hep aynı seri numaralarına sahip 50, 100 ve 200 lira ile 100 dolarlık sahte banknotlar bastırdığı, sonra da bizzat kendisi İstanbul'a giderek, paraları kente getirdiği tespit edildi. Ahmet K.'nın, sahte paraları da Abdullah H. aracılığıyla yüzde 30 kar payıyla sattığı, böylelikle baba ve oğlun, piyasa sürülen her bin liralık sahte para karşılığında 300 lira kazandığına dikkat çekildi.Paraların da kentteki pazar yerleri, tekel büfesi, petrol istasyonlarındaki marketlerle seyyar satıcılardan yapılan alışverişte kullanıldığı, böylelikle çetenin hem sahte paraları piyasaya sürdüğü, hem de para üstü alarak yüzlerce esnafı dolandırdığı ortaya çıktı. Çetenin, bu şekilde 48 kişiyi mağdur ettiği öğrenildi. 22 Ekim'de operasyon için harekete geçen polis, Adana ve Antalya'da daha önce belirlenen 25 ayrı adrese şafak vakti şok baskınlar yaptı. Ahmet K. ve oğlu Bedirhan K. ile birlikte 18 kişi yakalandı. Baba ve oğlunun yaşadığı evde yapılan aramalardaysa; banyodaki asma tavanda oluşturulan zuladan 20 bin lira sahte para çıktı. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezunu olan Bedirhan K.'nın, kendi mesleğini yerine babasıyla sahte para işine girdiği öğrenildi. Operasyonda 110 bin TL sahte para ele geçirilirken, 16 kişi adliyeye sevk edildi.