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Şahinbey Ampute’nin milli gururu oldular

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Şahinbey Ampute’nin milli gururu oldular
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli, İbrahim Halil Esen ve kaleci antrenörü Fatih Karakuş milli takım Antalya kampına davet edildi. Ampute Milli Futbol Takımı, önümüzdeki yıl Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Alınan davetten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Cuma Güzel, "Takım oyuncularımız ve kaleci antrenörümüzün milli takım kampına davet edilmesi bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Mili Takım kadrosunun omurgasını takımımız oluşturuyor. Kulüp olarak iyi ve başarılı çalışmalar yaparak Gazi şehrimizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz" dedi.
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Şahinbey Ampute’nin milli gururu oldular
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