Şahinbey Ampute’nin milli gururu oldular

G
aziantep'te Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'
nın
başarılı oyuncularından Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli, İbrahim Halil Esen
ve kaleci antrenörü Fatih Karakuş
milli takım Antalya kampına
davet edildi. Ampute Milli Futbol Takımı
, önümüzdeki yıl
Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası
'na hazırlanıyor.
Alınan davetten dolayı gurur duyduğunu
ifade eden Kulüp Başkanı Cuma
Güzel, "Takım oyuncularımız ve kaleci antrenörümüzün milli takım kampına davet edilmesi bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Mili Takım kadrosunun omurgasını takımımız oluşturuyor. Kulüp olarak iyi ve başarılı çalışmalar yaparak Gazi şehrimizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz"
dedi.