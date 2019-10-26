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Yaşlı kadının kalp kapağı ameliyatsız onarıldı

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Yaşlı kadının kalp kapağı ameliyatsız onarıldı
ADANA'DA 73 yaşındaki Dudu Uyan'ın, Mitral kapak yetmezliği rahatsızlığı Mitraclip yöntemiyle ameliyatsız tedavi edildi. Uyan sağlığına kavuşurken, "Operasyon çok güzel geçti. Şimdi sağlığıma kavuştum" dedi. Dudu Uyan, 2013 yılında kalp sorunu nedeniyle bay pas ameliyatı oldu. 3 damarı değişen Uyan, ilerleyen yıllarda ise kalp kapakçığında sorun yaşadı ve sürekli hastaneye kaldırıldı. Geçen aylarda ise Uyan, Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Bölümünde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur'a başvurdu. Batur, Uyan'a gerekli tetkikleri yaptıktan sonra mitral kapak yetmezliği teşhisi koydu.
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Yaşlı kadının kalp kapağı ameliyatsız onarıldı
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