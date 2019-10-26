Yazarlarevi evsahipliği yapacak

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Geleneksel Müzik Konseyi'nin 2019 Türkiye toplantısı Çukurova Sanat Girişimi'nce yönetilen Yazarlarevi'ndeki Çukurova Okulu'nda yapılacak. Çukurova Sanat Girişimi'nce yapılan açıklamaya göre Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi (ICTMInternational Council of Traditional Music- ) TÜRKİYE 2019 Adana Toplantısı değişik üniversitelerden Etnocareology ve Etnomusicology alanında çalışan 21 öğretim üyesinin katılımı ile 9 Kasım 2019 tarihinde Adana'da yapılacak. Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Sümbül'ün koordinatörlüğünde yapılacak toplantı Yazarlarevi'nin evsahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplantıda Türkiye'de dans ve müzik alanında yapılan araştırmalardaki yeni perspektifler, geleceğe ilişkin temalar, dans ve müzik alanında yayın stratejileri masaya yatırılarak tartışılacak. Toplantı 10 Kasım'da yazılacak sonuç raporunun ardından Adana'da yapılacak kültür turuyla sona erecek.