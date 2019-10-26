Yüreğir’de hizmet içi eğitim seminerleri sürüyor

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Yüreğir Belediyesi, personellerine yönelik hizmet içi eğitim seminerlerini sürdürüyor. ''İmar Mevzuatı'' ve ''Zabıta Mevzuatı'' konularında seminer düzenleyerek personellerin bilinçlenmesini sağladıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ''Değişen çağa ayak uydurmanın, çağı takip etmenin en etkin ve en temel aracı eğitimdir.'' diyerek vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için hizmet içi eğitim seminerlerinin farklı konularda da devam edeceğini belirtti. Tüm yönleriyle 'İmar Mevzuatı' konusunda Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Keleş İmar Müdürlüğü personellerine eğitim verirken, 'Zabıta Mevzuatı' konusunda ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hukuk Daire Başkanı Lamih Çelik Zabıta Müdürlüğü personellerine eğitim verdiler. Kocaispir, ''Belediyeler halka en yakın kamu kurumlarıdır. Gelişen bilim ve teknoloji toplum ve bireyi etkilemekte, sosyal kurumların yapı ve fonksiyonlarını değişime zorlamaktadır. Çalışan personellerimizin gelişmeleri daha iyi takip etmeleri ve belediyemize gelen vatandaşlarımızın sorunlarına yardımcı olmaları amacıyla hizmet içi eğitim seminerlerine devam edeceğiz" dedi.