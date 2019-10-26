Zehir tacirleri baskınla yakayı ele verdi

BUGÜN NELER OLDU

polisin düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 2 ayrı adrese yapılan baskınlarda 3 kilo 800 gram bonzai, bir tabanca, 11 fişek ile yaklaşık 13 bin lira para ele geçirildi. Şehitkamil ilçesinin Karşıyaka mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada; 3 kilo 800 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 145 TL, 760 Euro ve 100 Dolar ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Güneykent mahallesinde bir ikamette yapılan aramada ise 3 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinden 34.54 gr uyuşturucu, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslara uyuşturucu kullanmak ve uyuşturu madde ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Öte yandan ele geçirilen bonzainin yüzlerce kişiyi zehirleyecek miktarda olduğu öğrenildi.