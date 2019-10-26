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Zehir tacirleri baskınla yakayı ele verdi

’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 26.10.2019
Zehir tacirleri baskınla yakayı ele verdi
GAZIANTEP'TE polisin düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 2 ayrı adrese yapılan baskınlarda 3 kilo 800 gram bonzai, bir tabanca, 11 fişek ile yaklaşık 13 bin lira para ele geçirildi. Şehitkamil ilçesinin Karşıyaka mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada; 3 kilo 800 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 145 TL, 760 Euro ve 100 Dolar ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Güneykent mahallesinde bir ikamette yapılan aramada ise 3 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinden 34.54 gr uyuşturucu, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslara uyuşturucu kullanmak ve uyuşturu madde ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Öte yandan ele geçirilen bonzainin yüzlerce kişiyi zehirleyecek miktarda olduğu öğrenildi.
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Zehir tacirleri baskınla yakayı ele verdi
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