2 kişiyi vurup damdan düştü

Adana'da aralarında husumet olan ve daha önce tartıştığı iki kişiyi sokak ortasında silahla vuran 20 yaşındaki Rezzak G., kendisini takip eden polis ekiplerini atlatmak için müstakil bir evin damına çıkıp, yan taraftaki diğer evlerin çatısına atlayarak kaçmaya çalıştı. Damdan dama atlayan zanlı, üçüncü eve geçmek isterken bir anda dengesini kaybedip beton zemine çakıldı. Hafif yaralanan zanlı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

HASIMLARINI VURUP KAÇTI

Olay, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; daha önce aralarında husumet olan iki hasmını sokakta gören Rezzak G., iki kişiye silahlı saldırı gerçekleştirdikten sonra kaçıp izini kaybettirdi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alınırken, polis de saldırganın peşine düştü. Mahalleyi abluka altına alan ekipler, kısa sürede zanlının izine ulaştı.

DAMDAM DAMA ATLADI

Ara sokakta G.'yi fark eden polis, zanlıya teslim olması çağrısında bulundu, ancak Rezzak Güneş bu çağrıya