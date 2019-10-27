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Bayılan çocuğu hastaneye yetiştirdi

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Bayılan çocuğu hastaneye yetiştirdi
MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yapan Yusuf Gürsoy, bir kahramanlık hikayesine imza attı. Otobüste oğlu rahatsızlanan bir annenin feryadına yetişen Gürsoy, anne ile çocuğu hastaneye yetiştirdi. Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nde otobüs şoförü olarak çalışan Yusuf Gürsoy, 28 numaralı Tece-Şehir Hastanesi hattına yaptığı sefer sırasında, Demirtaş durağından bir anne ve oğlunu aldı. Kısa süre sonra annenin feryatlarını duyarak otobüsü durduran Gürsoy, küçük çocuğun burnunun kanadığını ve kustuğunu fark etti. Hızlı bir şekilde yola devam eden Gürsoy, güzergah hattında hiçbir durakta durmadan ve yolcu indirmeden anne ve oğlunu Mersin Şehir Hastanesi'ne yetiştirdi. Hastanenin acil kapısında otobüsü durduran Gürsoy, anne ve oğluna hastaneye giriş yapana kadar eşlik etti.
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Bayılan çocuğu hastaneye yetiştirdi
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