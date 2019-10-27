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Beyin kanaması geçiren çocuğun üvey annesi tutuklandı

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Beyin kanaması geçiren çocuğun üvey annesi tutuklandı
ADANA'DA 3 yaşındaki üvey kızını döverek komaya girmesine neden olduğu öne sürülen kadın tutuklandı. Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan M, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evlerinden yakınları tarafından baygın halde Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve diş izi olduğunu fark eden doktorlar durumu polise bildirildi. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliğince, Suriyeli üvey anne Visal İ. (23), baba Cafer M. (24), babaanne Fatma A. (56) ve amca İbrahim M. (21) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Visal İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Beyin kanaması geçiren çocuğun üvey annesi tutuklandı
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