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Bisiklet Festivali’nde sürpriz evlenme teklifi

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Bisiklet Festivali’nde sürpriz evlenme teklifi
MERSIN'DE, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, Fotoğraf Derneği'nde tanıştığı Ceylan Dümer'e, 6. Mersin Caretta Bisiklet Festivali öncesinde sürpriz evlenme teklifi yaptı. Mersin'de bu yıl 6'si düzenlenen Mersin Caretta Bisiklet Festivali, sürpriz bir evlenme teklifine şahit oldu. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, sevgilisi Ceylan Dümer için üzerinde 'Benimle evlenir misin?' yazan afiş hazırladı. İngilok'un arkadaşlarıyla birlikte açtığı afişi gören Ceylan Dümer, büyük şaşkınlık yaşadı. Dümer, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.
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Bisiklet Festivali’nde sürpriz evlenme teklifi
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