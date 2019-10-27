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Çöken bina korkulu anlar yaşattı

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 27.10.2019
Çöken bina korkulu anlar yaşattı
MERSİN Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi Cemal Paşa Caddesi üzerinde, geçmiş yıllarda alınan kararla 1'inci derece sit alanı ilan edilen 2 katlı ahşap evin üst katının bir bölümünde, yağan yağmurun ertesinde çökme meydana geldi. Akdeniz Belediyesi fen işleri, çevre koruma ve zabıta müdürlüğü ekipleri, çökme yaşanan binaya müdahale ederek yola düşen enkazı kaldırdı, caddede güvenlik önlemi aldı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket ederek, çökme sonucu düşen binanın parçalarını yoldan ve kaldırımdan kaldırdı.
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Çöken bina korkulu anlar yaşattı
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