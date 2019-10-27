Çukurova’da Erasmus günleri düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2017 yılından bu yana Ekim ayı içerisinde tüm Avrupa ülkelerinde ve Erasmus programına katılan ülkelerde düzenlenen Erasmus Günleri (Erasmusdays) etkinlikleri kapsamında Çukurova Üniversitesinde 11. Erasmus Günü kutlandı. 2004 yılında Türkiye'nin ilk pilot proje üniversiteleri arasında yer alarak Erasmus programlarına katılmaya başlayan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), programa başladığından itibaren 3000'den fazla yararlanıcıyı yurt dışına gönderdi. ÇÜ Dış İlişkiler Biriminin koordinatörlüğünde düzenlenen 11. Erasmus Günü kapsamında 9 ülkeden 17 Erasmus öğrencisi ülkelerini ve üniversitelerini tanıttılar.