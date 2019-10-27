Dilsiz Kullar’a yaşam merkezi kurdu

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İslahiye ilçesinde yaşayan emekli asker ve fotoğrafçı Bekir Şentürk, sokak hayvanları için yaşam merkezi kurdu. Yaklaşık 200 köpeğe barınakta bakan Şentürk, belediye ve hayırseverlerin sağladığı desteklerle bakıma muhtaç köpekler için belediyenin eskiden çöp toplama alanı olarak kullandığı 5 bin metrekarelik alanda Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi adıyla barınakta yeni bölümler inşa ediyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanlarını besleyen Bekir Şentürk, 2 yıl önce yaptığı çalışmalarla tüm sokak köpeklerine yetişemeyeceğini anlayınca bir barınak inşa ederek sahipsiz ve bakıma muhtaç köpeklere burada bakmaya karar verdiğini söyledi. Şentürk, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve hayırseverlerin desteğiyle başladığı çalışmaları kısa bir süre içinde tamamlamayı hedeflediğini belirtti.