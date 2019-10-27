Erken teşhis kurtarır

BUGÜN NELER OLDU

Algomed Hastanesi'nde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında Meme Hastalıkları ve Meme Kanseri konulu konferans düzenlendi. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal tarafından verilen farkındalık eğitimine hastane yöneticileri, doktorlar ve her meslek grubundan çalışanlar büyük ilgi gösterdi. Düzenlenen eğitimde meme kanserinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, "Biliyoruz ki meme kanseri erken teşhisle yüzde 98 oranında engellenebilmektedir. Meme kanseri belirtilerini fark edebilmek için her kadın 20 yaşından sonra kendi meme muayenesini yapmaya başlamalıdır. Meme kanserine erken dönemde tanı koymak için tarama yöntemlerine 40 yaşından sonra başlanmalı ancak kadınların 30 yaşından itibaren bilinçlenip, aylık kendi kendine meme muayenesi yapmaları oldukça önemlidir" şeklinde açıklama yaptı.