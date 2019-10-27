Groseri başarılı öğrencileri ödüllendirdi

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27. Groseri Başarılı Öğrenci ve Ailelerini Ödüllendirme Kampanyası Bursiyer Tespit Töreni Groseri'nin sürprizleri ile renklendi. Groseri mağazalarında 2018-2019 öğrenim yılının ikinci döneminde takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler ve ailelerinin yaptığı alışverişlerde, takdir belgesine yüzde 10 teşekkür belgesine ise yüzde 5 oranında para hediye edildi. Kampanyaya kayıt yaptıran 760 öğrenci arasından, noter huzurunda Seyhan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Tiyatro Salonunda çekiliş yapıldı. Çekilişle belirlenen 35 öğrenciye 8 ay boyunca ayda 100 TL nakit, 25 TL para hediye olmak üzere karşılıksız öğrenim bursu verildi.