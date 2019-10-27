Jandarma 16 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri farklı tarihlerde meydana gelen 16 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı. Niğde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) desteği çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı baz istasyonlarından akü hırsızlığı, 5 ayrı demiryolu hattından sinyalizasyon kablosu hırsızlığı ile 6 ayrı bağ bahçe ve tarlalardan enerji ve nakil kablosu hırsızlığı olmak üzere toplam 16 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı. Olaylarda kullanılan ikiz plakalı çalıntı araç ele geçirildi.