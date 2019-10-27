Lütfü savaş’a tepkiler büyüyor

Hatay'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Eski otogarı satışa çıkarmasına yönelik tepkiler sürüyor. Çevrede bulunan 106 esnafın mağdur edileceği satışı değerlendiren AK Parti İl başkanı Mehmet Yeloğlu düzenlediği basın toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a çağrıda bulundu. Eski Otogarın yerinin satışının yanlış olduğunu ve bu yanlıştan bir an öncesinde dönülmesi gerektiğini belirten Başkan Yeloğlu, "Buradan bir kez daha büyükşehir belediye başkanına çağrıda bulunuyorum. Bu yanlıştan bir an önce dönün. Bu memleket hepimizin. Kentimizin meydanlara ve yeşil alanlara daha çok ihtiyacı var." dedi.

YARGI GEREĞİNİ YAPAR

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın belediye meclisten satış yetkisi almadığını da iddia eden Yeloğlu, "Biz yaptığımız bu uyarı ile beklide, büyükşehir belediyesini hukuki bir sorumluluktan kurtarmış olacağız. Bu alanın satılabilmesi için büyükşehir belediyesi tarafından mutlak suretle imar parsel numarası belirtilerek satış yetkisi alınması gerekmektedir" dedi. Başkan Yeloğlu, "Bu konuda elimizde dava kararları var. Biz avukatlarımızla konuyu görüştük. Her ihtimale karşı Meclis üyemiz Avukat Ramazan Alparslan kardeşimiz, bu satışın iptali ve yürütmenin durdurulması için idari

mahkemeye dilekçesini vermiştir. Ümit ediyoruz yargı gereğini yapar" şeklinde konuştu. Yeloğlu, "Antakya Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde bu alanda kat karşılığı bir şeyler yapabilir miyiz? düşüncesi ile bazı çalışmalar yaptık. Memlekete daha nasıl yararlı bir çalışma yaparız derdine düştük. Hakkımda konuşulan 'sattı' düşüncüleri konusunda Lütfü Savaş'a yanlış bilgiler veriyorlar. Biz bu alan için resmi bir satış çıkışımız ve kat karşılığı vermemiz asla olmadı. O dönemde en uygun kararın, Sebze halinin ve otogarında içerisinde bulunduğu alanın toplu olarak ıslah edilmesi gerektiğini değerlendirerek beklemeye aldık" dedi.

BU SEVDADAN VAZGEÇİN

"Otogarın yerinin satışı başlı başına yanlış" diye konuşan Yeloğlu, "İnşallah Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararını beklemeden bu sevdasından vazgeçer. Aksi halde ben bu durumu becerisizlikle suçlarım. Biz her zaman memlekete sahip çıkalım şiarıyla hareket ediyoruz. Büyükşehir belediyesine bugüne kadar istediği tüm borçlanmaları verdik. Biz, meclis bir bütün olarak çalışsın ve millet hayrına olan projeler gerçekleşsin isteriz. Bu otogarın satışı beni gerçekten üzdü. Bu konuya hepimizin sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.



SEÇİM ZAMANI BELLİ SÖZLER Mİ VERİLDİ?

Yeloğlu, "Eski bir belediyeci ve AK Parti'nin il başkanı sıfatıyla bu alanda belediyeye hiçbir şekilde bu yeri satmamasını tavsiye ediyorum. Bu iş memleketin geleceği meselesi. Hepimiz sağlıklı düşünüp memleketin geleceğine sahip çıkmalıyız. Burada ki esnafın işlerini daha düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirler, gerekli yenilemeler kentsel dönüşümle yapılmalı. Arkasından da belediyeye kalacak alanlar daha çok yeşil alanlar ve meydanlar şeklinde düzenlenmeli. Kent içerisinde bir meydan oluşturalım deseniz bu çok zor. Hazır meydanı satalım gitsin derseniz çok kolay. Birde şu konu var. Bu alanı kim neden para veripte alır? Acaba seçim döneminde bazılarıyla bir anlaşmamı yapıldı? Bu alan ile ilgili bazı sözler mi verildi? İnsan bunları da düşünmeden edemiyor. Umarım büyükşehir belediyesi bu yanlıştan dönecektir" diye konuştu.