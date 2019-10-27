Maymun yavrularının ismi anketle belirlenecek

BUGÜN NELER OLDU

ŞIRNAK'IN Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yakalanan ve yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen 2 makak maymun yavrusunun ismini, Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçileri belirleyecek. Maymun yavruları, 2 ay içerisinde Hayvanat Bahçesi'nin çeşitli noktalarına yerleştirilen isim defterinden çıkacak anket sonucuyla isimlerine kavuşacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvanat Bahçesi, yeni üyelerini sağlık kontrolünden geçirdi. Habur Sınır Kapısında L.E. yönetimindeki otomobilde 5 gün önce bulunan maymunlar, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Habur Sınır Kapısı'nda yakalanarak el konulan 2 maymun türünün inceleme sonucunda "makak" olduğunun belirlendiğini dile getirdi. Biri dişi, biri erkek olan yavruların yaklaşık 1,5-2 aylık olduklarını anlatan Özsöyler, "Bize getirildikten sonra kan tahlillerini yaptık, akciğer filmlerini çektik. Tüm kontrollerini yaptık. Hayvanlar gümrükten geçerken yolda biraz hırpalandıkları için yoğun bakım ünitesine aldık. Burada gerekli bakımlarını yaptık. Şimdi de küçük bir kafese aldık. Burada bakıcıları tarafından 4-5 kez meyveler, protein yönünden zengin süt ve gıdalarla besliyoruz" dedi.