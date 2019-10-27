Mersin Üniversitesi gelişimini sürdürüyor

BUGÜN NELER OLDU

bütünleşen, sanayi-üniversite işbirliğine önem veren, ulusal ve uluslararası projelerde adından söz ettiren, Mersin Üniversitesi, her alanda gelişime açık ve öğrenci odaklı çalışmaları ile önemli başarılara imza atıyor. Mersin Üniversitesi Rekrörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Mersin Üniversitesi'nin, öncü, deneyimli ve her alanda gelişimi devam ediyor" dedi. Çamsarı, "16 fakülte, 7 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 31 araştırma merkezi, 5 bin personel ve 45.000 öğrenci ile Mersin Üniversitesi, ülkemizin geleceği için yetiştirdiğimiz donanımlı öğrencilerle yön veren bir eğitim kurumu haline geldi. 2014 yılının kasım ayından bu yana pek çok projeyi hayata geçirerek, yeni fakülte, yüksekokul, bölümler ve merkezler ile Mersin Üniversitesi daha da büyümüş ve gelişmiştir. Bu süre zarfında öğrenci sayımız üçte bir artarak 45.000'i aşmış, Enstitü öğrenci sayımız yüzde 141, yabancı uyruklu öğrenci sayımız ise yüzde 438 artış göstermiştir. Aramıza katılan yeni akademik ve idari personelimizin yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Mersin Üniversitesi daha da güçlenmiştir" dedi