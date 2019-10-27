Şampiyon minik güreşçi hedef büyüttü

15 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'
nda altın madalyaya
uzanan Ekrem Aslan
, büyük
başarıları hedefleyerek çalışmalarını
sürdürüyor. Adana Gençlik ve Spor Müdürlüğü İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi
'nin
yatılı sporcularından Aslan
,
karakucak güreşçisi babasının
yönlendirmesiyle 10 yaşında
güreşe başladı.
Kısa sürede başarı
elde eden Ekrem,
2015'te küçükler Türkiye
üçüncülüğüne,
2017'de Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası
ikinciliğine ulaştı. Bu sene
de Ankara'da gerçekleştirilen 15 Yaş Altı Minik Yıldız Erkekler Serbest Türkiye Şampiyonası
'nda 38 kiloda üçüncü
olan Ekrem
, bu başarısıyla milli
takım kampına çağrıldı.
Ekrem, Bulgaristan'da katıldığı
15 Yaş Altı ve Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası
'nda, 41 kiloda Rumen
rakibini 10-0 yenerek ilk kez
giydiği milli formayla şampiyonluğa
uzandı. Gelecek yıl Avrupa ve dünya şampiyonaları için Türkiye seçmelerine hazırlanan Ekrem'in, hayalin olimpiyat şampiyonluğu.