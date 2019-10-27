Şampiyon minik güreşçi hedef büyüttü

BUGÜN NELER OLDU

15nda altın madalyayauzanan, büyükbaşarıları hedefleyerek çalışmalarınısürdürüyor.'ninyatılı sporcularındankarakucak güreşçisi babasınınyönlendirmesiyle 10 yaşındagüreşe başladı.Kısa sürede başarıelde eden Ekrem,2015'te küçükler Türkiyeüçüncülüğüne,2017'deikinciliğine ulaştı. Bu senede Ankara'da gerçekleştirilen'nda 38 kiloda üçüncüolan, bu başarısıyla millitakım kampına çağrıldı.Ekrem, Bulgaristan'da katıldığı'nda, 41 kiloda Rumenrakibini 10-0 yenerek ilk kezgiydiği milli formayla şampiyonluğauzandı.