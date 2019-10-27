Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Şampiyon minik güreşçi hedef büyüttü

Şampiyon minik güreşçi hedef büyüttü

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Şampiyon minik güreşçi hedef büyüttü
15 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan Ekrem Aslan, büyük başarıları hedefleyerek çalışmalarını sürdürüyor. Adana Gençlik ve Spor Müdürlüğü İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi'nin yatılı sporcularından Aslan, karakucak güreşçisi babasının yönlendirmesiyle 10 yaşında güreşe başladı. Kısa sürede başarı elde eden Ekrem, 2015'te küçükler Türkiye üçüncülüğüne, 2017'de Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası ikinciliğine ulaştı. Bu sene de Ankara'da gerçekleştirilen 15 Yaş Altı Minik Yıldız Erkekler Serbest Türkiye Şampiyonası'nda 38 kiloda üçüncü olan Ekrem, bu başarısıyla milli takım kampına çağrıldı. Ekrem, Bulgaristan'da katıldığı 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda, 41 kiloda Rumen rakibini 10-0 yenerek ilk kez giydiği milli formayla şampiyonluğa uzandı. Gelecek yıl Avrupa ve dünya şampiyonaları için Türkiye seçmelerine hazırlanan Ekrem'in, hayalin olimpiyat şampiyonluğu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyon minik güreşçi hedef büyüttü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN