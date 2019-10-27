Siber polisi Anamur’da öğrencileri bilgilendirdi

BUGÜN NELER OLDU

öğrencilere 'güvenli internet' semineri düzenlendi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlilerince "Güvenli İnternet Erişimi, Güvenli Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığı" semineri düzenlendi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi uzmanlarınca Anamur Belediyesi Yıldız Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, liselerde öğrenim gören öğrencilere güvenli internet ve siber suçlardan korunma yöntemleri anlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi uzmanları tarafından Güvenli İnternet etkinlikleri kapsamında sosyal medya ve İnternet güvenliğine ilişkin olası problemler ve alınabilecek önlemler aktarıldı.