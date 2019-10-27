Takımıma güveniyorum

Sıkıntılı bir haftayı geride bırakan TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor bugün saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Kulüp başkanı Murat Sancak'ın aldığı karardan vazgeçmesi adına çok önemli bir 90 dakikaya çıkacak olan mavi-lacivertli takımın oyuncuları hazırlıklarını tamamladı.

"KENDİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN BİR FIRSAT"

Oyuncuları ile sık sık toplantılar yaparak Karagümrük maçının önemine değinen teknik direktör Uğur Tütüneker, "Oldukça stresli bir haftayı geride bıraktık. Bir çıkış yakalamak istiyoruz. Oyuncularımla yaptığım görüşmelerde buna değindim. Bu maçı başkanımız, yönetimimiz ve taraftarımız için oynayacağız. Kendimizi göstereceğiz. Ben oyuncularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.