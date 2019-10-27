Vali Demirtaş Ziyapaşa Mahallesi’ni ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, Yeşiloba Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ziyapaşa Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalleye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Vali Demirtaş, Ziyapaşa Mahalle Muhtarı Ahmet Gündeş'ten mahallenin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Gerçekleştirilen sohbet esnasında vatandaşlar, mahallelerine park yapılması yönündeki taleplerini ve mahalleleriyle ilgili beklentilerini Vali Demirtaş'a iletti. Aldığı bilgilerin ardından Vali Demirtaş, "Vatandaşımızın devletimize ulaşacağı ilk kapı muhtarlıklarımızdır. Muhtarlarımız görevlerini fedakarca yerine getirmek için büyük çaba göstermektedir. Altyapı çalışmaları, nüfus hizmetleri, asayiş çalışmaları, eğitim hizmetleri gibi birçok alanda mahallelerimize hizmet eden ve devletimizle bağ kurarak mahallelerimizin ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde giderilmesine vasıta olan muhtarlarımıza bu önemli görevi üstlendikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.