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Yaralı Astrid tedavi edildi

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Yaralı Astrid tedavi edildi
2015 yılının Eylül ayında Girne sahilinde ağır yaralı bulunarak Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin işbirliği ile dört yıl boyunca tedavi edilen ve tedavisi tamamlanan Astrid isimli Caretta Caretta türü kaplumbağa yeniden doğal yaşamına bırakılıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kafasına aldığı darbelerle bir gözü kör olan ve baş bölgesinde kırıklar oluşan Astrid isimli caretta caretta'nın dört yıl süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sonucunda sağlığına kavuşturularak, bugün Girne Güzelyalı sahilinde doğaya bırakılacağı belirtildi.
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Yaralı Astrid tedavi edildi
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