Yrd. Doç. Dr. Oygucu: Aşılama polionun önlemesinde etkilidir

BUGÜN NELER OLDU

Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu polionun, halk arasında bilinen ismiyle çocuk felcinin, polio virüs tarafından oluşturulan ve ölüme ve kalıcı sakatlıklara yol açan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu açıkladı. Dünya Polio Günü ebebiyle bir açıklama yapan Oygucu, polio virüsün çoğunlukla 5 yaş altındaki çocuklarda enfeksiyona neden olduğunu ve sinir sistemini tutarak kaslarda kalıcı felce yol açtığını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu, 1940 ve 1950'li yıllarda dünyada yaklaşık 2 milyon insanın polio nedeniyle hayatını kaybettiğini veya sakat kaldığını ifade etti.