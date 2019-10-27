Yüreğır’in bütün mahallelerini gezecek

Vaktinin büyük bölümünü Yüreğir'in cadde ve sokaklarında halkın arasında geçiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahalle inceleme gezilerine devam ediyor. Seyhan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir, ilgili birim müdürlerini bizzat arayıp eksikliklerin giderilmesi talimatını verdi. Göreve geldiği günden buyana önce mahalle inceleme gezilerini başlatan Başkan Kocaispir, Seyhan Mahallesi'nde de incelemelerde bulundu. Yüreğir'de hiçbir mahalleyi bir diğerinden ayırmadan hizmet etme anlayışında olduklarını vurgulayan Başkan Kocaispir mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Hiçbir ayrım yapmadan Yüreğir'de tüm Yüreğirli vatandaşlara eşit hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Kocaispir "Bütün birimlerimizle sahadayız. Yüreğir'de her kesimin, herkesin belediye başkanıyım. Hangi siyasi görüşten, hangi partinin mensubu olursa olsun herkes bizden eşit hizmet görecek" dedi.



SABAH'I ZİYARET ETTİ

SABAH'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar ile görüşen Başkan Kocaispir, "Yüreğir'in cehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla sık sık vakit geçirerek sorunları yerinde dinliyor, çözümü için çalışıyoruz" dedi.