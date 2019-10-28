Akdeniz’de artık huzur var

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Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz'de 6 ay içinde gerçekleştirdikleri bazı hizmet, proje ve yatırımlarla ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Akdeniz'de hızlı bir tempoyla hizmet, proje ve yatırım atağı başlattıklarını hatırlatan Gültak, "Mahallelerimizde yaşamı ve geleceği yeni baştan kurguluyor, ilçemizin makûs talihini değiştirmek için çalışıyoruz. Akdeniz'in geçmiş 20 yılı maalesef heba edilmiş. Kaybedilen yılları geri kazanmak, insanlarımızı hak ettiği yere taşımak için kararlıyız. Yeniliğin, değişim ve dönüşümün önündeki engelleri ortadan kaldıracağız. Akdeniz'de yaşayan insanlarımıza ulaşıyor, gönüllerine dokunuyoruz" dedi. Gültak, "Akdeniz'de artık huzur, barış, kardeşlik ve sevgi var. İnsanlarımızın yüzü gülüyor ve geleceğe artık umutla bakıyorlar. Yerel seçimlerde halkımıza bir söz verdik, bu sözümüzün daima arkasındayız. Akdeniz'in; uğradığı haksızlık ve eşitsizliği ortadan kaldıracağız. İlçemizde yaşamı güzelleştiren hizmet ve projelere ağırlık verdik. Gönül belediyeciliği ışığında; farkındalık yaratacak yönetim anlayışını hayata kattık. Önce İnsan diyerek, adil, eşit ve kaliteli hizmet vererek; değişim, dönüşüm, yenilenme ve kalkınma hamlesi başlattık. Akdeniz'e kazandıracağımız hizmetler, proje ve yatırımlarla; gönül belediyeciliğinin farkını herkese ispatlayacağız" dedi.