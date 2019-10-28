Erdemli’de ‘Eğitim Her Yerde’ projesi

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Mersin'inErdemli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayatı geçirilen "Eğitim Her Yerde Projesi" kapsamında evde eğitim alan 21 dezavantajlı çocuğa Erdemli Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tesislerinde farkındalık yaşatıldı. Evde eğitim gören çocuklar katıldıkları Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğündeki etkinliğe Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Şube Müdürleri Erdoğan Tekin ve Ahmet Selbi tarafından ziyaret edildi. Proje kapsamında çocuklar için drama, ritim oyunu ve boyama atölyelerinin kurulduğunu bildiren Kaymakam Kula, "Çocuklar eğitim alırken aynı zamanda ailelere de aile içi iletişim, empati, reddetme becerisi ve evde tedavi yöntemleri gibi eğitimler verildi. 8 hafta sonra tamamlanacak olan projenin yıl geneline yayılması çalışması başlatıldı" dedi.