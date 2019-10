Gizemli kazının yapıldığı ev hayalet eve döndü

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde gizemli kazının yapıldığı 'kırmızı ev' adeta hayalet eve dönüştü. 82 Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil kırmızı evde Özel Harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı 19 ay önce sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kırmızı evin sahipleri ise henüz ortaya çıkmadı. Kazı alanının yakınında bulunan evlerin büyük bir kısmı zarar görürken, kırmızı evin etrafında otlar insan boyunu aştı. Mahalle sakinlerinin basın mensuplarına konuşmaya çekindiği mahallede sessizlik hakim. Kazı çalışması 19 ay evvel bitmesine rağmen vatandaşların mağduriyetinin giderilmediğini dile getiren vatandaşlar, çaresizlik içinde beklediklerini ifade ettiler. Vatandaşlardan Murat Bölge, "Bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturan kırmızı ev şu an hayalet bir eve dönüşmüş bir şekilde. Bir zamanlar özel kuvvetlerin bile koruduğu evin bahçesinde şu an otlar diz boyu. Bu evlere biran önce el atılması lazım. Burada insanlar da var" dedi. Tarsus'un 82 Evler Mahallesi'nde 4 evin ortak avlusunda 16 Kasım 2016 tarihinde başlayan ve 1 yıl süren kazılar, 3 Kasım 2017'de sona erdirildi. Kazının kamuoyu ile paylaşılmaması ve esrarengiz bir hale bürünmesi ilçede spekülasyonları artırdı. Parselle ilgili olarak 15 Kasım 2016'da Tarsus Müzesi Müdürlüğüne gelen 'alanda Özel Harekat polislerince sokak girişlerinin kapatıldığı' ihbarı üzerine Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ile irtibata geçildi. Yapılan görüşmelerde alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olduğu, kesinlikle izinsiz bir uygulamanın özellikle kazı faaliyetlerine yönelik çalışmanın yapılamayacağı bilgisi verildi. Güvenlik görevlilerince yürütülmekte olan bir soruşturmaya yönelik inceleme yapıldığı, herhangi bir kazı çalışmasının yapılamayacağı ifade edildi. Uzun namlulu silahları ile Özel Harekat polislerinin gözetiminde bölgede kuş uçurtmayacak şekilde yapılan kazı kamuoyunun dikkatini çekti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden uzman arkeologlar ile Tarsus Arkeoloji Müzesinin önderliğinde kazı devam etti. Kazıların yapıldığı sokakta sivil polis memurlarınca güvenlik önlemi son güne kadar devam etti. Kazı alanının üstü ve alanın görülebileceği hemen her açıklık mavi branda ile kapatıldı. Evin avlusunda olup bitenin dışarıdan görülmemesi için duvarların üstüne tel örgüler çekildi. Alan uydu görüntüsüne de kapatıldı. Türkiye gündemine kazı 'kırmızı ev' olarak geçti.