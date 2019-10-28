Hasta merkezli ilişkilerde taraflar erdemli davranmalı

BUGÜN NELER OLDU

DR. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Hasta Hakları ve Hasta Danışmanları Sorumlusu Ayşegül Dipdere '26 Ekim Hasta Hakları Günü' hakkında bir açıklama yaptı. Dipdere, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nin toplum sağlığına verdiği önemi, tıp ve insanlık değerlerine duyduğu bağlılığı, hizmet ve yönetim kalitesine yansıtarak, üstün sağlık hizmetleri sunmayı kendine görev ve sorumluluk edindiğini ifade etti. Hasta merkezli ilişkilerde tüm tarafların erdemli davranması gerektiğini vurgulayan Hasta Hakları ve Hasta Danışmanları Sorumlusu Ayşegül Dipdere, sağlık çalışanının hastalarla olan ilişkilerinin hasta haklarının tüm ilkelerine uygun olması gerektiğinin altını çizdi. Dipdere, hasta memnuniyetinin genel anlamda verilen hizmetin hastanın beklentilerini karşılaması olduğunu ve yeterince bilgilendirilen, değer verilen, kendini evindeymiş gibi hisseden hastaların hem almış oldukları tedavi ve bakıma hem de bu hizmeti veren sağlık ekibine daha çok güven duyduğunu hatırlattı.