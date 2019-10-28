İlk adım heyecanını 35 yıl sonra yaşadı

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Mersin'dedoğuştan engelli Buket Durmuş, geçirdiği operasyonun ardından kavuştuğu protez bacakları sayesinde, 35 yıl sonra ilk adımlarını atabilmenin mutluluğunu yaşadı. Kaval kemikleri ve parmak eksikliğiyle dünyaya gelmesi nedeniyle, ayaklarını yerde sürüyerek yürüyebilen ancak adım atamayan Durmuş, çok zorluk çektiği ve mesafe katedemediği için ameliyat olmaya karar verdi. Hayatının her döneminde azimli olan ve eğitim hayatında birçok başarıya imza atarak İngilizce öğretmenliği hayaline de kavuşan Durmuş, kararının ardından yaklaşık 3 ay önce Adana'da özel bir hastanede ameliyat edildi. Durmuş, diz altının bir bölümünden kesilen bacaklarına protez takılmasıyla 35 yıl sonra adım atabilme hayaline kavuştu. Bir yandan yıllarca hayalini kurduğu ilk adım heyecanını yaşayan Durmuş, bir yandan da Mersin'deki fizik tedavisini tamamlayıp görev yaptığı Kayseri Develi İMKB Fen Lisesi'ndeki öğrencileriyle bir araya gelmeyi hedefliyor. Durmuş, tedavi sürecinin ardından diğer engelli bireylerin de hayata tutunmaları için gerçekleştirilecek projelerde yer almayı da amaçlıyor. Buket Durmuş, doğuştan gelen rahatsızlığından dolayı, 35 yıl boyunca ayaklarını yerde sürükleyerek yürümek durumunda kaldığını söyledi. Bu zorluğu yenmek için ameliyat olmaya karar verdiğini dile getiren Durmuş, "İki ayak diz altından olmak üzere kesildi ve protezler takıldı. Öğretmenlik yapıyorum ve sosyal hayatımda çok aktif olduğumdan, benim için en uygun protezler seçildi" dedi. Egzersiz yaparak protezlere alışmaya çalıştığını dile getiren Durmuş, yürümenin keyfini çıkardığını ve bunun çok güzel bir his olduğunu anlattı. Durmuş, rahatsızlığından dolayı hiçbir zaman hayata küsmediğini aktararak, öğrencilerine kavuşma heyecanı yaşadığını dile getirdi.