İş vaadiyle dolandırıyordu

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Adana'da bir kadını iş vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Hüsniye A. (28), polise başvurarak internetteki bir kariyer sitesinde yer alan, özel hastaneye ait iş ilanına başvurusu üzerine telefonla arandığını belirtti. Kendisini hastanenin başhekimi olarak tanıtan kişinin işe başlaması için verdiği hesaba 3 bin lira yatırması gerektiğini söylediğini anlatan Hüsniye A, parayı göndermesinin ardından bu kişiye ulaşamadığını bildirdi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, söz konusu başvuru üzerine harekete geçti. Kısa sürede yakalanan Fatih K.'nın da işsiz olduğu ve güveni kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılıktan suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı, hakkındaki dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi. Fatih K., "Biz, kendisine iş bulacaktık, ancak biraz zamana ihtiyaç vardı" diye kendini savundu. Fatih K.'nın, daha önce de İstanbul, Ankara, Karaman ve Batman gibi illerde yine verdiği ilanlarla bağlantıya geçtiği kişileri, "Sizi yurt dışına çıkartıp, burada işe yerleştireceğim. Yepyeni bir hayatınız olacak" diye kandırdığı, onlardan da yine dosya masrafı adı altında binlerce lira para alıp, vurgun yaptığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.