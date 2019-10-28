Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel sergi

BUGÜN NELER OLDU

Kazakistanlısanatçılar Sagin Abzalov ile Yasbi Agitayev'e ait eserlerden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı tarafından açılacak. Toplam 31 eserden oluşan iki ayrı serginin açılışı, bugün saat 08.30'da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda gerçekleştirilecek. Kazakistan Resim Sanatçısı Abzalov Sagin 14 eserinden oluşan kişisel resim sergisinde yer alan "Eski Ağaç" adlı çalışmasında, eskiye ait özelliklerin ve yenilgilerin tarihini yansıtmakta. 'Güneşi müteakiben' isimli eserinde ise sanatçı atalarından ve halkların büyük göç tarihini tasvir ediyor.