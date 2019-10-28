Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Marius Sumudica: Mesleği bırakırım

Marius Sumudica: Mesleği bırakırım

Lider ’dan puan alan Güneyekibinin Rumen hocası iddialı konuştu: “Bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım”

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Marius Sumudica: Mesleği bırakırım
Süper Lig'de konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, büyük konuştu. Rumen teknik adam taraftara seslenerek, "Balkanlardan geldiğimiz için aynı kanı taşıyoruz. Eğer bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım" ifadelerini konuştu.

TAKIMIN OYUNDAN MEMNUN
Sumudica, takımda bir aile ortamı oluşturduklarını söyledi. Ligin zirvesinde yer alan takıma karşı mücadele verdiklerini belirten Sumudica, rakiplerinden daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirerek, "Kaybetmedik bir puan aldık. Ben takımım için gelecek adına umutluyum. Güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.

EN AZ 9-10 PUAN DAHA
İlk yarı sonuna kadar en az 9-10 puan daha almaları gerektiğini aktaran Sumudica, "Burada bize karşı kazanmak gerçekten çok zor. Bunu da Alanya karşısında gördünüz. Bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım. Eğer takım ligde kalırsa benimle alakalı yorum yapan gazetecinin karakteri varsa kendisi de umarım benim bu bahsimi görür" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Marius Sumudica: Mesleği bırakırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN