Marius Sumudica: Mesleği bırakırım

Süper Lig'de konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor
ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü
'nün teknik direktörü Marius Sumudica
, büyük konuştu. Rumen teknik
adam taraftara seslenerek, "Balkanlardan geldiğimiz için aynı kanı taşıyoruz. Eğer bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım"
ifadelerini konuştu.
TAKIMIN OYUNDAN MEMNUN
Sumudica, takımda bir aile ortamı oluşturduklarını söyledi. Ligin zirvesinde yer alan takıma karşı mücadele verdiklerini belirten Sumudica
, rakiplerinden daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirerek, "Kaybetmedik bir puan aldık. Ben takımım için gelecek adına umutluyum. Güzel şeyler yapacağız"
diye konuştu.
EN AZ 9-10 PUAN DAHA
İlk yarı sonuna kadar en az 9-10 puan daha almaları gerektiğini aktaran Sumudica, "Burada bize karşı kazanmak gerçekten çok zor. Bunu da Alanya karşısında gördünüz. Bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım. Eğer takım ligde kalırsa benimle alakalı yorum yapan gazetecinin karakteri varsa kendisi de umarım benim bu bahsimi görür" diye konuştu.