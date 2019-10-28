Marius Sumudica: Mesleği bırakırım

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de konuk ettiği liderile 1-1 berabere kalan'nün teknik direktörü, büyük konuştu. Rumen teknikadam taraftara seslenerek,ifadelerini konuştu.Sumudica, takımda bir aile ortamı oluşturduklarını söyledi. Ligin zirvesinde yer alan takıma karşı mücadele verdiklerini belirten, rakiplerinden daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirerek,diye konuştu.İlk yarı sonuna kadar en az 9-10 puan daha almaları gerektiğini aktaran Sumudica, "Burada bize karşı kazanmak gerçekten çok zor. Bunu da Alanya karşısında gördünüz. Bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım. Eğer takım ligde kalırsa benimle alakalı yorum yapan gazetecinin karakteri varsa kendisi de umarım benim bu bahsimi görür" diye konuştu.