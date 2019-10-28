Melih ABİ: Otobüs durağı önüne hala park edenler var

ERGENEKON

BUGÜN NELER OLDU

Bazı beyinsiz sürücüler ısrar ve inatla otobüs duraklarını kapatıyor. Gördüğünüz gibi manyağın biri Türkmenbaşı Bulvarı'nda aracını getirmiş durağın önüne park etmiş. Belediye otobüsünün şoförü buraya nasıl yanaşacak ve yolcu indirecek ve bindirecek? Otobüse binecekler nasıl binecek? İnsan bu kadar mı beyinsiz olur? Oluyor demek ki! Belki bin kez yazdık ama man kafalara bunu anlatamadık maalesef! Arkadaş o duraklar yolcu indirme bindirme yeri… Belediye otobüsleri, halk otobüsleri, hatta dolmuşlar oraya yanaşıp yolcu alıp indiriyor. Sen hangi hakla aracını buraya koyarsın? Bunlara en ağır ceza kesilmeli. Kesmeli ki belki akılları başlarına gelir. Otobüs yolcularını senin yüzünden yol ortasında indirmek zorunda kalıyor. Ne utanmaz adamsın!Tarsus'unkuzeyin hızla gelişen Ergenekon mahallesinde yeni açılan yolların asfaltlanması isteniyor. Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi 12187 sokak ve yanındaki Gülbeyaz apartmanı önündeki 12194 sokak mutlaka asfaltlanmalı... Buraya da otobüs-dolmuş durağı yapılmalı. Aynı yerde bir de RADAL (Rasim Dokur Anadolu Lisesi) bulunmakta. İki büyük lisenin bulunduğu Ergenekon mahallesinde özellikle Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi ile Gülbeyaz Apartmanı önündeki sokağın bakıma alınması geçici olarak mucur serilmesi isteniyor. 'Kışın bu sokaklardan çamurdan geçilmez' diyen vatandaşlar ve öğrenci velileri ayrıca bu bölgeye en az 3-4 otobüs ve dolmuş durağı istiyor. Başkan bu insanlar arasında sana da oy verenler var! Kulaklarını bu sese tıkama! Bir gün lazım olur!