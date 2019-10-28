Ölen eşinin anısına mescid yaptırdı

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Adalet Bakanlığı Adana Göltepe Eğitim Tesislerinde, doğal ortam korunarak inşa edilen ahşap mescidin resmi açılışı törenle gerçekleştirildi. Yargı mensubu ve çalışanlarının aileleriyle güzel vakit geçirebildiği Göltepe Eğitim Tesislerinde görev yapan yaklaşık 90 hükümlünün yanı sıra çalışanlar ve tesise gelen misafirlerin ibadethane ihtiyacını karşılayacak mescidin yapımını iş insanı Niyazi Çetinkaya üstlendi. Kadın ve erkeklerin aynı anda ibadet edebilmesi için iki bölümden oluşan mescide, hayırsever iş insanının merhum eşi Emine Çetinkaya'nın ismi verildi. Çevreye duyarlı ahşap mimarisinin yanı sıra modern donanımlarıyla dikkat çeken 100 kişi kapasiteli mescit, aynı zamanda engellilerin kullanımına uygun olarak tasarlandı. Bir süredir ibadete açık olan Emine Çetinkaya Mescidi'nin resmi açılışı, Vali Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sabri Beytorun, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun, İl Müftüsü Hasan Çınar, iş insanı Niyazi Çetinkaya, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Vali Mahmut Demirtaş, mescitlerin sadece ibadet edilen yerler olmadığını, aynı zamanda insanların eğitildiği yerler olduğunu vurguladı. Mescidin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Demirtaş, "Niyazi Bey'in, eşine karşı hakikaten ciddi anlamda saygısı var. Bu saygının karşılığı olarak bu güzel eseri meydana getirmiş olması, kendisini mutlu ettiği gibi, çocuklarını ve bizleri de çok mutlu etti. İnşallah Cenab-ı Allah bunun karşılığını hem bu dünyada hem de ahirette verecektir" dedi. Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ise Adana'da göreve başladığında Göltepe Eğitim Tesislerindeki mescit eksikliğini fark ettiklerini ve hemen çalışmalara başladıklarını ifade etti.