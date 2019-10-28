Puanları paylaştılar

Adana U-12 Amatör Futbol Ligi B Grubu'nun güçlü takımlarından Adana Yurtspor
, önceki gün Gençlik Stadı
'nda oynanan maçta Mavi Şimşekler ile puanları paylaştı. Adana Yurtspor İlk yarıyı kaptan Mehmet Kaan'ın frikik atışından kaleciden dönen topu kafayla tamamlayan Yasin'in golüyle 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Adana Yurtspor fırsatları değerlendiremedi. İlerleyen dakikalarda Mavi Şişmekler
beraberlik golünü sağladı ve maçta başka gol olmayınca her iki takımda sahadan bir puanla ayrıldı