Puanları paylaştılar

BUGÜN NELER OLDU

Adana U-12 Amatör Futbol Ligi B Grubu'nun güçlü takımlarından, önceki gün'nda oynanan maçta Mavi Şimşekler ile puanları paylaştı.İkinci yarıya hızlı başlayan Adana Yurtspor fırsatları değerlendiremedi. İlerleyen dakikalardaberaberlik golünü sağladı ve maçta başka gol olmayınca her iki takımda sahadan bir puanla ayrıldı