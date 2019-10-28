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Puanları paylaştılar

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Puanları paylaştılar
Adana U-12 Amatör Futbol Ligi B Grubu'nun güçlü takımlarından Adana Yurtspor, önceki gün Gençlik Stadı'nda oynanan maçta Mavi Şimşekler ile puanları paylaştı. Adana Yurtspor İlk yarıyı kaptan Mehmet Kaan'ın frikik atışından kaleciden dönen topu kafayla tamamlayan Yasin'in golüyle 1-0 önde kapadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Adana Yurtspor fırsatları değerlendiremedi. İlerleyen dakikalarda Mavi Şişmekler beraberlik golünü sağladı ve maçta başka gol olmayınca her iki takımda sahadan bir puanla ayrıldı
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Puanları paylaştılar
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