Tezhip ve minyatür sanatseverlerle buluştu

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Emekli Rehber öğretmen Ayşe Türktan, MTSO Sanat Galerisi'nde tezhip ve minyatür sergisi açtı. Sanatçının 'aşkla yaptım' dediği 60 eser, sanatseverlerden tam not aldı. Tezhip ve minyatür tekniği ile hazırlanan 60 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Tezhip sanatıyla 60 yaşında tanıştığını ve o günden buyana tezhip yaptığını belirten Türktan, "Mersin'de çeşitli liselerde rehber öğretmen olarak çalıştıktan sonra emekli olup bir süre daha özel kurslarda çalıştım. 2007 yılında Tehzip hocası Funda Meray Şahin ile tanıştıktan sonra hayatım değişti. Hocamın desteği ve sabrı da bana yardımcı oldu" dedi. Türktan, "Bir şeyler ürettiğiniz zaman hayata bağlılığınız artıyor. Tezhip yaparken hiçbir şey düşünmediğim için bana sonsuz terapi özelliği taşıyor. Çalışmalarımı aşkla yapıyorum. Sergi açmak gibi kaygılarım yok. Ancak çevremdeki insanların ısrarı ve hatırı üzerine sergiler açtım. Resim alt yapım yok. Bu işi yapabilmek için önce sabır, sonra sevgi, sonra da çalışmak gerekiyor. Daha sonrası kendiliğinden geliyor, durmadan üretiyorsunuz" diye konuştu. Sanatseverler sergiyi, 13 Kasım'a kadar MTSO Sanat Galerisi'nde ziyaret edebilecek.