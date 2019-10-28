Turnaların ‘göç şöleni’ kayıt altına alındı

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Tarımve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından turna izleme çalışmaları kapsamında 2 bin 984 turnanın (grus grus) göçü kayıt altına alındı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, turnanın kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı yeryüzündeki nadir ülkelerden biri konumunda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından turna izleme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda eş zamanlı olarak Adana, Mersin ve Kayseri'deki sulak alanlarda yapılan envanter ve takip çalışmaları sırasında kameralara yansıyan 2 bin 984 turnanın göçü görsel bir şölen oluşturdu.