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Yetkililer kontrol etsin

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Yetkililer kontrol etsin
Maçlarda takımlarının sadece galibiyeti düşünen teknik heyetin yaşı büyük futbolcuları oynatmaları çocuklarını izlemek için stada gelen ailelerin büyük tepkisine neden oluyor. Adana Yurtsporlu futbolcuların aileleri, "Sırf sahadan galibiyetle ayrılmak için büyük oyuncuları oynatıyorlar. Sahada oynayan çocukların alın terine saygısızlık. Aynı yaşta oynasınlar ama isterlerse fark yesinler. Burada en büyük görev federasyon yetkililerine düşüyor. Maçlara görevlendirilen kişiler maç başlamadan önce gerekli kontrolleri yapmaları gerekir. Çocukların emekleriyle oynamasınlar" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
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Yetkililer kontrol etsin
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