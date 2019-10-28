Yumuktepe’de 7 bin yıllık özel mimari kale duvarı

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de9 bin yıllık Yumuktepe Höyüğünde yaklaşık 2,5 aydır süren kazı çalışmaları yarın sona eriyor. Bu yılki kazılarda, günümüzden 7 bin yıl önce kalkolitik çağda yapılmış ve kesme taşlarla özel bir mimarinin de kullanıldığı 7 metrelik kale duvarı ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, "Burada bir kale olduğunu biliyorduk ama gösteremiyorduk. Şimdi gösterebiliriz" dedi. Yumuktepe Höyüğünde 21 Ağustos'ta başlayan ve yarın sona erecek olan kazılarda, birçok tarihi bulgu ortaya çıkarıldı. M.Ö. 7 binli yıllarda neolitik çağda yerleşim yeri olan Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğünde, kazılar bu yıl da İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığında 3 ayrı noktada gerçekleştirildi. Akademisyenlerin de yer aldığı 30 kişilik ekip, kazılarda neolitik ve kalkolitik dönemlere yoğunlaştı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, neolitik çağdan itibaren 9 bin yıldır kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılma özelliğiyle dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan höyükte, bu yılki buluntulara ilişkin açıklama yaptı. Her yıl büyük bir tarih mozaiğinden parçalar bulduklarını belirten Prof. Dr. Caneva, "Fakat bu sene hem neolitikte hem kalkolitikte çarpıcı sonuçlar çıktı. Neolitikte belli bir şekilde evlerin şekli ortaya çıktı, ki bin sene boyunca sürekli üst üste evler yapıldığını gördük. Bu daha önce bilinmiyordu" dedi.