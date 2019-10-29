ALG beş golle geçti

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TFF Kadınlar 1. Lig'in 2. haftasında Gaziantep ALG Spor, Hasan Celal Güzel Futbol Sahası'nda oynadığı maçta Ankara Fomget Spor Futbol Kulübü'nü 5-0 mağlup etti. Bu sezonda şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösteren Gaziantep ALG Spor, taraftarının desteğiyle Ankara Fomget'i farklı sonuçla yenmeyi başardı. Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Ali Gözcü ve yönetim kurulu ile Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İl Spor Müdürü Fatih Türk, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu da takip etti.